Дефицит бюджета РФ в 2010 году может составить 5% ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ в 2010 году может оказаться ниже намеченных 5,4% ВВП и составить около 5% ВВП, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина.

"Чуть больше будет доходов, поэтому на одну-две-три десятые, сейчас трудно сказать (будет меньше запланированный дефицит бюджета-2010 - ред.), около 5%", - сказал Кудрин сообщил это на брифинге в среду по итогам заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, добавив, что более точный прогноз дефицита можно будет получить в конце августа после уточненного макроэкономического прогноза.