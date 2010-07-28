курс НБУ на 29 июля

Официальный курс НБУ на 29 июля:100 USD США – 789.3200 (на 28 июля – 789.4200)100 EUR – 1025.4845 (на 28 июля – 1028.8511)10 RUR – 2.6131 (на 28 июля – 2.6106)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 29 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 91876.85 (на 28 июля – 93467.33)961 XAG 10 Серебро – 1391.57 (на 28 июля – 1433.59)962 XPT 10 Платина – 121555.28 (на 28 июля – 122991.64)964 XPD 10 Палладий – 37098.04 (на 28 июля – 37576.39)

Официальный курс НБУ на 29 июля: 100 USD США – 789.3200 (на 28 июля – 789.4200) 100 EUR – 1025.4845 (на 28 июля – 1028.8511) 10 RUR – 2.6131 (на 28 июля – 2.6106) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 29 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 91876.85 (на 28 июля – 93467.33) 961 XAG 10 Серебро – 1391.57 (на 28 июля – 1433.59) 962 XPT 10 Платина – 121555.28 (на 28 июля – 122991.64) 964 XPD 10 Палладий – 37098.04 (на 28 июля – 37576.39)

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