МВФ выделил Украине кредит сверх обещанной суммы

Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. "в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования".

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, переданном УНИАН.

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

"Украина оправляется после сложного периода, в течение которого экономике был нанесен существенный ущерб внешними потрясениями и внутренним неспокойствием. Власти полны решимости привести экономику в порядок ...с помощью важных фискальных, энергетических и финансовых реформ", - заявил первый заместитель генерального директора-распорядителя Джон ЛИПСКИ после заседания исполнительного комитета.

Ключевыми задачами программы для украинских властей являются консолидация государственных финансов, восстановление устойчивости банковской системы и разработка более содержательной денежно-кредитной политики. Для достижения этих целей правительство будет внедрять реформы и институциональные изменения, включая реформы налоговой политики и политики расходов, пенсионную реформу и реформы в энергетическом секторе, а также будет принимать меры по укреплению независимости Национального банка.

Целью экономической программы реформ является поддержка программы правительства в четырех ключевых направлениях.

Первое - восстановление доверия и достижение фискальной стабильности путем сокращения дефицита общего сектора государственного управления до 3,5% ВВП в 2011 году и 2,5% в 2012 году, и уменьшение государственного долга ниже 35% до 2015 года.

Второе - внедрение реформ для модернизации газового сектора и преодоление дефицита "Нафтогаза Украины" начиная с 2011 года, в частности с помощью повышения тарифов на газ и ценовых механизмов, которые позволили бы деполитизировать ценообразование для коммунальных предприятий.

Третье - восстановление и защита финансового состояния банков в рамках завершения планов рекапитализации до конца 2010 года и усиление надзора.

Четвертое - разработка более динамичной системы денежно-кредитной политики с акцентом на внутреннюю ценовую стабильность в режиме гибкого валютного курса, который будет реализовываться более независимым Национальным банком Украины.

Справка УНИАН. Украина стала членом МВФ 3 сентября 1992 года. Квота Украины - 1372 млн. СПЗ (около 2078,4 млн. долл. США).