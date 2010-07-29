ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Газпром» может начать поставки газа в Украину в обход «Нафтогаза», в котором пишет - Сумское НПО им. Фрунзе ведет переговоры с российским «Газпромом» о прямых поставках газа на предприятие…

http://delo.ua/biznes/kompanii/gazprom-mozhet-nachat-postavki-gaza-v-ukrainu-obhod-naftogaza-143290/

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Также «Дело» в материале «WiMax проиграл битву за клиента» пишет - развитие связи WiMax - беспроводного Интернета четвертого поколения - в Украине провалилось. Виной тому несовершенство технологии и дороговизна подключения…

http://delo.ua/technologies/telecom/wimax-proigral-bitvu-za-klienta-143246/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дефицит идет по плану», в котором пишет – за I полугодие правительство выполнило половину плана по дефициту госбюджета – 26,5 млрд грн. Из них свыше 22,7 млрд грн. пришлись на май-июнь. Теперь, чтобы выполнить требования МВФ, ежемесячный дефицит в среднем должен снизиться до 5 млрд грн. Для этого Кабмин недофинансирует капитальные расходы, а осенью, возможно, проведет секвестр госбюджета, считают эксперты. Общий объем нехватки средств будет зависеть от выполнения доходной части бюджета, отмечают аналитики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1478728

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «В киевский ЦУМ пришел покупатель», в котором пишет – считавшаяся долгое время неликвидной госдоля в киевском ЦУМе вчера была продана за 89,05 млн. грн., что более чем в три раза выше, чем ожидал Фонд госимущества. Владельцем 39,65% акций универмага стала малоизвестная компания "Киев-дилер". Эксперты считают, что компания приобрела "воздух", поскольку госакции киевского ЦУМа ничем не обеспечены…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1478733

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Через Татьяну Корнякову пустят ТЭК» пишет – бывшая заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова назначена заместителем министра топлива и энергетики. В Минтопэнерго она будет бороться с коррупцией в подотчетных компаниях и контролировать их расходы, а ее назначение было инициировано вице-премьером Владимиром Сивковичем, утверждают в ведомстве. Однако эксперты уверены, что госпожу Корнякову пригласил нынешний глава Минтопэнерго Юрий Бойко…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1478726

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Издание «Экономические известия» в публикации «Инвесторов попросили строить» пишет – амбициозные проекты в нефтегазовом секторе Украина не в силах реализовать самостоятельно из-за дефицита финансовых ресурсов, поэтому зовет зарубежных партнеров стать участниками углеводородных начинаний. В то же время в окружении президента Виктора Януковича много сторонников экономического национализма, который используется в большей мере против западных, чем против российских инвесторов…

http://markets.eizvestia.com/full/investorov-poprosili-stroit

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Банкиры борются за свои права» пишет – вице-премьер Сергей Тигипко предлагает усилить права кредиторов, одновременно защитив заемщиков. Правда, банки пока неохотно идут навстречу клиентам, заботясь больше о своих собственных правах. Изменить законодательство с целью защиты прав кредиторов предлагают в Ассоциации украинских банков (АУБ), где уже разработали целый ряд изменений в законодательство, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте ассоциации…

http://finance.eizvestia.com/full/bankiry-boryutsya-za-svoi-prava

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«Газета по-киевски» в публикации «Киевскую мэрию переселяют на нары» пишет - задержаны главный медик Киева Людмила Качурова, в СИЗО угодил зам.главы «Киевпасстранса» Владимир Асадчий, обыскали ГУ связи… Что это – долгожданная борьба с коррупцией или просто зачистка кресел для новых людей?

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/29/061458.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «В маршрутку – по карточке» пишет - с 15 августа в Харькове одним махом устроят сразу две «транспортные революции». Там поставят извозчицкую вольницу под жесткий контроль и введут единое платежное средство для маршруток и метро…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/29/060509.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Доходы украинцев подскочили из-за роста цен на нашу продукцию» пишет - средняя зарплата за месяц повысилась на 172 гривни. Это произошло на фоне двух ключевых факторов: роста объемов производства в промышленности и цен на продукцию (поэтому можно больше платить работникам) и уменьшения безработицы (предприятия стараются удержать ценные кадры, повышая им зарплату), считают эксперты…

http://www.segodnya.ua/news/14158214.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Русский дух» на украинских шельфах, или Вариации Мексиканского залива» пишет - ВР из-за катастрофы в Мексиканском заливе, продает активы. И если даже Газпром не станет владельцем ее доли в ТНК-ВР, британцы выйдут из проектов на шельфе Черного моря, что на руку России, считают эксперты...

https://economics.unian.net/rus/detail/54342

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Валерий Мунтиян: Без Таможенного союза можно, но не выйдет...» подает актуальное интервью заместителя министра экономики В.Мунтияна, который рассказывает о возможных интеграционных направлениях Украины, принципах нового соглашения стран СНГ о зоне свободной торговли, претензиях России и сотрудничестве с Казахстаном, а также о возможной очередной волне кризиса…

https://economics.unian.net/rus/detail/54379

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Лукойл» потратится на себя» пишет - американская ConocoPhillips уже в этом году может выйти из капитала «Лукойла», а он - выкупить собственные акции, заплатив почти $9 млрд. Это будет крупнейшая сделка в российской нефтяной отрасли со времен распродажи активов ЮКОСа…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/29/242030

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Также издание «Ведомости» в публикации «Сеть для Google» пишет – Google создает социальную сеть, которая может стать конкурентом Facebook. Компания ведет переговоры с рядом разработчиков онлайновых игр, чьи продукты, как предполагается, будут представлены в новой социальной сети, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров. В числе потенциальных партнеров Google - Playdom, принадлежащая Electronic Arts фирма Playfish и компания Zynga Game Network, в которой Google недавно приобрел долю. Пока неизвестно, когда новая социальная сеть станет доступной пользователям…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/29/242065

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Издание «Известия» в публикации «Часть расплаты» пишет - один из крупнейших банков России - ВТБ24 не смог самостоятельно справиться с гражданами, которые не хотят возвращать кредиты. И пошел на беспрецедентный шаг. Впервые государственный банк "продает" нерадивых клиентов специалистам по выбиванию долгов - коллекторским агентствам. "Известия" решили выяснить, является ли эта мера тревожным симптомом для всей банковской системы РФ…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144340/

(УНИАН)