На покрытие дефицита бюджета МВФ разрешил использовать 2 млрд. долл.

МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд долл. США на покрытие дефицита госбюджета лишь 2 млрд долл., причем, эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в комментарии, переданном агентству УНИАН департаментом информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Согласно условиям программы сотрудничества, Украина получит 2 млрд. дол. США на покрытие дефицита бюджета 2010 года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины», - сообщил С.ТИГИПКО.

Направление средств на пополнение резервов, отметил вице-премьер, позволит, прежде всего, стабилизировать национальную валюту и станет основанием для последующего развития финансового сектора государства.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. "в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования".