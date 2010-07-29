Межбанк: котировки составили 7,8910-7,8960 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8910/7,8960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2610/0,2613, котировки по евро-гривне поднялись – 10,2890/10,2980.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3035/1,3037 (среда — 1,3024/1,3026).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8942.