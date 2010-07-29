Кабмин планирует продлить кредит ВТБ

Правительство планирует воспользоваться возможностью пролонгации кредита российского «Внешторгбанка» (ВТБ) в размере 2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве финансов Украины.

«У нас есть хорошая возможность продлить этот кредит, и мы планируем ею воспользоваться», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что, поскольку срок кредита составляет 6 месяцев и истекает в декабре, то до конца года планируется выплатить ВТБ лишь проценты.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.