Тигипко: кредит МВФ говорит о поддержке реформ

Возобновление сотрудничества с МВФ открывает перед Украиной новые возможности экономического роста и улучшения имиджа государства на международной арене.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, так вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО прокомментировал сегодня решение Совета директоров МВФ относительно утверждения новой программы сотрудничества с Фондом и выделения Украине первого транша кредита.

«То, что Совет директоров МВФ единогласно утвердил новую программу «стенд-бай» для Украины в размере 15,5 млрд. долл. США, свидетельствует о поддержке международным содружеством курса реформ, направленных на экономический рост нашего государства и повышения благосостояния украинцев», - отметил он.

По мнению вице-премьер-министра, такое единодушие в принятии решения является достаточно редким случаем при утверждении финансовых программ Фонда, часть которых направлена на бюджетное финансирование.

Он также отметил, что Украина выполнила все требования МВФ, доказав реалистичность доходной части бюджета и внедряя реальные реформы, которые повысят конкурентноспособность страны на международных рынках и будут способствовать росту благосостояния украинцев.

С.ТИГИПКО отметил, что новая программа сотрудничества из МВФ в размере 15,15 млрд. дол. США рассчитана на 2,5 года. Первый транш, который Украина ожидает получить уже в ближайшие дни, составит 1,89 млрд. долл. США и будет направлен на увеличение золотовалютных резервов НБУ и частичное покрытие дефицита бюджета в этом году. Получение второго транша кредита МВФ запланировано на конец декабря этого года.

Вице-премьер убежден, что возобновление сотрудничества с Фондом даст важный позитивный сигнал международным инвесторам и позволит привлекать средства других международных финансовых институтов.

«Программа сотрудничества с МВФ будет способствовать повышению международного суверенного рейтинга Украины, что, в свою очередь, приведет к увеличению иностранных инвестиций в экономику нашего государства», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. "в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования".