Эксперт: выделение кредита МВФ вряд ли повлияет на рынок
Событие было ожидаемо
Утверждение программы Международного валютного фонда (МВФ) вряд ли окажет существенное влияние на внутренние финансовые рынки, поскольку позитивное решение МВФ было ожидаемо и уже учтено участниками рынка. Так прокомментировала УНИАН информацию о том, что исполнительный комитет МВФ одобрил выделение кредита stand-by для Украины объемом 15 млрд. долл., главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена БЕЛАН.
В то же время экономист отметила, что утверждение новой кредитной программы имеет чрезвычайно позитивное значение для экономики Украины. "Выполнение требований МВФ, в том числе осуществление мер по фискальной консолидации, позволит украинским властям обеспечить более рациональное использование финансовых средств и поддержать экономический рост, хотя принятие непопулярных экономических мер потребует сильной политической воли", - отметила Е.БЕЛАН.
По ее словам, условия новой программы практически полностью соответствуют требованиям, выдвинутым миссией МВФ в Украине в начале этого месяца. Ключевыми из них являются фискальная консолидация, проведение реформ в газовой сфере, завершение оздоровления банковской системы. В соответствии с рабочими договоренностями с Фондом, правительство должно снизить дефицит сектора госуправления с 6,5% в 2010 г. до 3,5% ВВП в 2011 г. и 2,5% в 2012 г., а также обеспечить уровень государственного долга ниже 35% ВВП к 2015 г. В рамках мер по фискальной консолидации украинские власти также обязаны обеспечить бездефицитный бюджет "Нафтогаза Украины" начиная с 2011 г., в том числе путем повышения внутренних тарифов на газ. Процесс рекапитализации банков должен быть завершен до конца текущего года, что, по мнению экономиста, повышает шансы банка "Надра" на получение государственной помощи в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. "в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования".
Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл.