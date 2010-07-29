Эксперт: выделение кредита МВФ вряд ли повлияет на рынок

Утверждение программы Международного валютного фонда (МВФ) вряд ли окажет существенное влияние на внутренние финансовые рынки, поскольку позитивное решение МВФ было ожидаемо и уже учтено участниками рынка. Так прокомментировала УНИАН информацию о том, что исполнительный комитет МВФ одобрил выделение кредита stand-by для Украины объемом 15 млрд. долл., главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

В то же время экономист отметила, что утверждение новой кредитной программы имеет чрезвычайно позитивное значение для экономики Украины. "Выполнение требований МВФ, в том числе осуществление мер по фискальной консолидации, позволит украинским властям обеспечить более рациональное использование финансовых средств и поддержать экономический рост, хотя принятие непопулярных экономических мер потребует сильной политической воли", - отметила Е.БЕЛАН.

По ее словам, условия новой программы практически полностью соответствуют требованиям, выдвинутым миссией МВФ в Украине в начале этого месяца. Ключевыми из них являются фискальная консолидация, проведение реформ в газовой сфере, завершение оздоровления банковской системы. В соответствии с рабочими договоренностями с Фондом, правительство должно снизить дефицит сектора госуправления с 6,5% в 2010 г. до 3,5% ВВП в 2011 г. и 2,5% в 2012 г., а также обеспечить уровень государственного долга ниже 35% ВВП к 2015 г. В рамках мер по фискальной консолидации украинские власти также обязаны обеспечить бездефицитный бюджет "Нафтогаза Украины" начиная с 2011 г., в том числе путем повышения внутренних тарифов на газ. Процесс рекапитализации банков должен быть завершен до конца текущего года, что, по мнению экономиста, повышает шансы банка "Надра" на получение государственной помощи в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. "в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования".

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл.