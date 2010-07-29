Список платных услуг таможни не утвержден

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства отказал в согласовании проекта постановления Кабинета министров "Об утверждении списка платных услуг, которые могут предоставляться таможенными органами, специализированными таможенными учреждениями и организациями".

Текст соответствующего решения комитета от 26 июля 2010 г. №689 передан агентству УНИАН.

Проектом постановления предусматривается утвердить список платных услуг, которые могут предоставлять таможенные органы, в частности выдача лицензий на право открытия и эксплуатации таможенного лицензионного склада, на право осуществлять посредническую деятельность таможенного брокера и на право осуществлять посредническую деятельности таможенного перевозчика.

Проектом документа также предлагается упразднить действующее правительственное постановление от 25 декабря 2002 г. №1952 "Об утверждении списка платных услуг, которые могут предоставляться таможенными органами".

В Госкомпредпринимательства отмечают, что проект постановления в предложенной редакцией не согласован с нормами Закона "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" в части недопущение принятия регуляторных актов, которые являются непоследовательными, или не согласовываются, или дублируют действующие регуляторные акты.