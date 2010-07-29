Доллар зашатался на фоне статданных из США

В среду, 28 июля, как и ожидалось, наибольшего внимания со стороны инвесторов удостоились экономические данные из США. Вопреки прогнозам, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах составило 1% со знаком минус, хотя ожидался рост на все тот же 1%. (Уже на протяжении двух месяцев данный показатель демонстрирует отрицательную динамику, а снижение в июне и вовсе стало самым серьезным за последние 10 месяцев).

Опубликованный позднее экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга» также не прибавил особого оптимизма участникам рынка FOREX. Согласно обзору, в целом экономика страны продолжает свое восстановление, однако данный процесс идет медленнее, чем ранее в этом году. К примеру, в большинстве регионов за прошедший отчетный период наблюдался рост показателей в сфере услуг, однако при этом заметно снизилась активность в сфере производства. Рынок жилья по-прежнему остается довольно вялым, что также не может не вызывать беспокойства. Возможно, единственным в этот раз объединяющим все регионы показателем стал рынок труда, который продемонстрировал умеренный рост по всей стране.

На фоне публикации не очень уверенной статистики по Соединенным Штатам, валюта этой страны в среду, 28 июля, подешевела по отношению к швейцарскому франку и японской иене, но смогла удержать позиции против своих основных конкурентов – евро и фунта. Диапазоны внутридневных колебаний всех основных валютных пар были очень узкими и не превышали 100 пунктов.

Торги для евро и фунта завершились у тех же уровней, что и днем ранее – 1,2990 и 1,5590 соответственно.

После выхода данных по США, британская валюта смогла достигнуть 5-месячного максимума против доллара 1,5637.

ЦБ Новой Зеландии, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку до 3%.

Прогноз на четверг, 29 июля

В четверг, 29 июля, участникам рынка FOREX стоит обратить свое внимание в первую очередь на релиз таких данных, как уровень безработицы Германии, индикатор потребительской уверенности еврозоны, а также число первичных заявок на получение пособия по безработице в США.

Опубликованная в среду «Бежевая книга» не была столь оптимистичной, что ставит под сомнение дальнейший рост высокодоходных валют, так как стремление к риску у инвесторов в данный момент снизилось. Хотя в случае выхода позитивных новостей, как по Европе, так и по США, доллар рискует утратить ряд позиций по отношению к своим основным конкурентам.

Таким образом, по мнению аналитиков в Украине, в четверг наиболее актуальными рамками движения для евро/доллара будут 1,2950-1,3050, для пары фунт/доллар 1,5550-1,5700.