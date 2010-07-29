«УкрСиббанк» в первом полугодии увеличил убыток в 1,5 раза

«УкрСиббанк» в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличил убыток в 1,5 раза - до 1,262 млрд. грн. Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в газете «Голос Украины» от 26 июля 2010 года.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 9% и на 1 июля 2010 году составили 41,406 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 44,752 млрд. грн., обязательства - на 1%, до 41,041 млрд. грн. За указанный период уставный капитал банка оставался на уровне 5,280 млрд. грн., собственный капитал сократился на 25% - до 3,712 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 81,4157% акций "УкрСиббанка", украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ через «Украинскую металлургическую компанию» - 18,5834%.