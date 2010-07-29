«ИНГ Банк Украина» удвоил прибыль

«ИНГ Банк Украина» (Киев) в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличил прибыль в 2 раза – до 181,372 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 июля 2010 года.

Активы банка за указанный период сократились на 6% и на 1 июля 2010 года составили 9,070 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 6%, до 6,572 млрд. грн., обязательства – на 8%, до 7,625 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на урвоне 731,298 млн. грн., собственный капитал увеличился на 2% - до 1,445 млрд. грн.

Справка УНИАН. «ИНГ Банк Украина» начал проводить банковские операции в апреле 1998 года.

100% акций украинского банка владеет нидерландский ING Bank.