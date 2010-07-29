Деньги МВФ пойдут на расчеты с РосУкрЭнерго

Оппозиционное правительство убеждено, что власть использует кредит от МВФ для коррупционных расчетов с “РосУкрЭнерго”.

Об этом говорится в заявлении оппозиционного правительства, текст которого передан УНИАН.

Оппозиционное правительство Украины выражает сожаление по поводу последнего решения Международного валютного фонда относительно открытия кредитной линии для Украины в размере 15 миллиардов долларов. “Мы убеждены, что эти средства будут использованы властью для коррупционных расчетов с компанией «РосУкрЭнерго» в соответствии с позорно проигранным в июне этого года Стокгольмским арбитражем, о чем неоднократно в своих публичных обращениях говорила Юлия ТИМОШЕНКО”, - отмечается в заявлении.

В связи с чем оппозиционное правительство заявляет, что Международный валютный фонд не должен был принимать решения о поддержке “режима ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА в условиях очевидного свертывания демократии, свободы слова и гражданских прав в Украине”. В оппозиционном правительстве предупреждают МВФ, что финансовый груз по возврату этого кредита полностью ложится на плечи простых граждан, которых власть уже «осчастливила» радикальным повышением цен на жилищно-коммунальные услуги, ростом стоимости газа на 50 процентов и анонсированным увеличением пенсионного возраста и подорожанием хлеба, начиная с осени этого года.

“Украина ждала не таких реформ от власти и МВФ. Реформаторский «зуд» ЯНУКОВИЧА привел к обострению политического и экономического кризиса в Украине. Поэтому нам не приемлема сама мысль, чтобы международные финансовые институты спонсировали обогащение представителей режима за счет ограбления украинских граждан”, - говорится в заявлении.

Оппозиционное правительство Украины выражает надежду, что МВФ, который известен в мире отстаиванием демократических и рыночных принципов, пересмотрит свое решение в интересах государства Украина, а не правящего режима.

Как сообщал УНИАН, Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. дол. "в помощь власти в проведении реформ и на экономическое урегулирование".

Кредит рассчитан сроком на 29 месяцев. Сразу же Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. дол.