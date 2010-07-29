Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Бюджетный кодекс Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Кодексом, помимо прочего, предусматривается введение среднесрочного планирования, расширение сферы применения программно-целевого метода в бюджетном процессе, совершенствование управления долговой политикой, исключительное направление сверхплановых доходов государственного бюджета на реализацию приоритетных инвестиционных программ и осуществление мероприятий, связанных с проведением социальных реформ, усиление финансового контроля над целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Глава государства подписал также Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Бюджетного кодекса Украины».