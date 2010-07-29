Закон «О соглашениях о распределении продукции» не изменен

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения соглашений о распределении продукции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный закон был принят парламентом 8 июля. Законом вносились изменения в Закон «О соглашениях о распределении продукции». Ими предусмотрено, что государство обеспечивает предоставление инвесторам в установленном порядке согласований, квот, специальных разрешений на пользование недрами и лицензий на ведение деятельности по поиску (разведке) и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, актов о предоставлении горного отвода, документов, удостоверяющих право пользования землей, и других разрешений, документов разрешительного характера, лицензий, связанных с пользованием недрами, выполнением работ, строительством сооружений, предусмотренных соглашением о распределении продукции. Предусмотрено, что сторонами соглашения о распределении продукции выступают инвестор (инвесторы) и государство в лице Кабинета министров Украины. Участки недр (месторождений полезных ископаемых) предоставляются в пользование вместе с земельным участком из земель государственной собственности или коммунальной собственности. В случае пребывания земельных участков, необходимых для использования недр на условиях соглашений о распределении продукции, в собственности физических или юридических лиц или коммунальной собственности, приобретение права собственности на эти земельные участки осуществляется государством в соответствии с законодательством.