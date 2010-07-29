Экономист: суверенные рейтинги Украины будут повышены

За решением Международного валютного фонда (МВФ) последуют решения рейтинговых агентств о повышении суверенных рейтингов Украины.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, первый транш в размере 1,9 млрд. долларов поступит в Украину в начале августа 2010 года. На сегодняшний день МВФ не опубликовал какого-либо графика предоставления дальнейших траншей. При этом обычной практикой кредитов stand-by является выделение траншей после ежеквартальных пересмотров. Таким образом, Украина сможет получить еще один транш до конца 2010 года, полагает экономист.

А.БЛИНОВ считает, что «влияние решения МВФ на котировки украинских облигаций будет лишь умеренно позитивным, поскольку утверждение программы stand-by было ожидаемым для рынка событием, и этот фактор уже учтен в ценах». При этом данное решение должно привести к дальнейшему снижению стоимости страховки от риска девальвации гривни, прогнозирует экономист. По его мнению, это должно повысить привлекательность внутреннего рынка облигаций для нерезидентов.

Как сообщал УНИАН, Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. "в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования".

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.