Правительство не откажется от размещения евробондов

Правительство Украины не намерено отказываться от размещения еврооблигаций (евробондов) после получения средств кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

«В рамках транша МВФ мы просчитаем, сколько останется ресурсов для погашения дефицита бюджета, и в рамках этого ресурса мы осуществим меры по финансированию этого дефицита, либо выйдя и размещая свои европейские обязательства, так называемые евробонды, либо выйдя на заимствования другими способами. Это наше право», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что буквально месяц назад Украине не удалось разместить свои евробонды из-за неблагоприятных условий на рынке.

«Финансовая ситуация на рынках была неблагоприятная. Мы приняли решение, что на тех условиях, которые нам предложили – для нас это не выгодно. Мы ушли с рынка, но это вовсе не означает, что мы не имеем возможности вернуться. Мы вернемся тогда, когда для нас будут выгодные условия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что дефицит Госбюджета в текущем году не может превышать 60 млрд. грн. «Это гигантская сумма. И эти 60 миллиардов, а в прошлом году было больше 100 млрд.,… - эта гигантская сумма должна замещаться займами - другого механизма у нас нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 июля т.г. Украина начала десятидневное road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций. В результате выпуска правительственных бумаг планировалось привлечь 2 млрд. долл. на срок 10 лет.

16 июля т.г. Министерство финансов Украины сообщило, что принято решение отложить выпуск еврооблигаций. «Украина благодарна инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу и продуктивные встречи с инвесторами. Учитывая, что имеются другие источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую трансакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации», – отмечалось в сообщении Минфина.

Эксперты высказывали мнение, что недостаточный спрос на еврооблигации Украины стал одной из причин переноса их выпуска. При этом, по их мнению, на решение правительства отложить выпуск еврооблигаций, несомненно, повлияла возможность получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

Если бы не ожидаемый кредит от МВФ, то украинское правительство вынуждено было бы согласиться с предложенными инвесторами условиями, считает начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.