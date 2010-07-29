Получение кредита МВФ снижает вероятность девальвации гривни

Принятие Советом директоров Международного валютного фонда решения о предоставлении Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. позволит Национальному банку Украины наращивать валютные резервы и, соответственно, обеспечивать стабильность национальной валюты, как минимум, ближайшие 2-3 года.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

«Рост валютных резервов после получения кредита повысит возможность НБУ контролировать стабильность гривни. Таким образом, снижается вероятность девальвации в ближайшие 2-3 года», - сказал эксперт.

Кроме того, А.ПЕЧЕРИЦЫН отметил, что необходимость выполнения украинскими властями обязательств, предусмотренных соглашением с МВФ, в частности, требований по дальнейшему увеличению капитализации банковской системы, позволит сделать украинские банки более кризисоустойчивыми. Также принятие решения о выделении МВФ кредита Украине является позитивным сигналом для инвесторов, что дает основания говорить о возможном увеличении потока инвестиций в страну, а также о большем доверии к украинским банкам при выходе их на внешние рынки заимствований, считает эксперт.

«Во-первых, одним из требований МВФ является завершение рекапитализации банковской системы, что дополнительно должно повысить ее насыщенность капиталом и устойчивость к кризисным явлениям. Во-вторых, кредит МВФ сигнализирует о потенциальном улучшении инвестиционного климата внутри страны, что позволит банкам облегчить заимствования с внешних рынков», - сказал А.ПЕЧЕРИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.