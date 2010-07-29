Юрист: новый закон о госзакупках не сделает их прозрачнее

Новый закон о государственных закупках не сделает торги прозрачнее.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН партнер юридической фирмы ILF, кандидат юридических наук Сергей СИЛЬЧЕНКО.

Он подчеркнул, что Закон «Об осуществлении государственных закупок», который вступит в действие завтра, 30 июля, не предусматривает существенных изменений в процедуре проведения торгов и не способен серьезно повлиять на сложившийся механизм закупок. По сути, это «формальное» выполнение требований Конституции Украины.

Юрист отметил, что действительно важные изменения касаются сферы государственного регулирования и контроля за осуществлением закупок. Согласно Закону функции Уполномоченного органа в сфере государственных закупок и Органа обжалования теперь будут выполнять разные структуры. На Министерство экономики возложены задачи нормотворчества, установления правил, контроля, а задачи, связанные с рассмотрением жалоб, возлагаются на Антимонопольный комитет Украины. «Такое решение является правильным, поскольку соединение нормотворчества и контроля в одном органе всегда дает основания для подозрений в непрозрачности», – сказал С.СИЛЬЧЕНКО.

Тем не менее, по словам юриста, «применение коррупционных схем остается возможным. Исходя из практики, наиболее вероятным будет неправомерное использование процедуры закупки у одного участника, а, кроме того, злоупотребление правом обжалования действий заказчика. В первом случае выгоду может получить чиновник, который соглашается на неконкурсную закупку, а во втором – жалобщик, который будет стремиться получить откат за отзыв жалобы. Несмотря на новые ограничения, установленные законом относительно связанных лиц и недопущения сговора при проведении торгов, согласованные действия участников торгов полностью искоренить вряд ли удастся».

По мнению С.СИЛЬЧЕНКО, закон не решил проблемы, связанные со сферой применения. Иными словами, стоимостные пределы для применения закона не изменились по сравнению с прежним Положением о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства. Пороговая величина для товаров и услуг начинается от 100 тыс. грн., а для работ от 300 тыс. грн. Небольшие закупки, особенно в сельской местности, будет осуществлять очень сложно в виду недостаточной конкуренции. То есть, по закону сделать закупку у одного участника можно лишь в том случае, если торги дважды не состоялись по причине отсутствия конкуренции, но это займет достаточно продолжительное время. Учитывая это, а также уровень инфляции в Украине, пороговые величины целесообразнее было бы увеличить, считает юрист.

С.СИЛЬЧЕНКО полагает, что еще одним недостатком закона является сохранение нормы о том, что условия договора, заключенные по результатам закупки, не могут меняться. С одной стороны, это исключает недобросовестный сговор победителя торгов и заказчика, а с другой стороны, существуют товары, цена которых может существенно колебаться в зависимости от сезона, например, продукты питания. «На практике я сталкивался с примерами, когда цена на товар в течение года менялась по 3-4 раза. В результате приходится расторгать договор и проводить новую процедуру закупки или же работать по заниженным или завышенным ценам», – привел пример юрист.

С.СИЛЬЧЕНКО отмечает важность принятия данного закона, существование которого предписано Конституцией Украины, однако считает, что документ содержит ряд недоработок, которые могут негативно отразиться на процедуре госзакупок.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла в новой редакции, с учетом предложений Президента Украины и Кабинета Министров, Закон «Об осуществлении государственных закупок». Всего было поддержано 20 поправок к закону от Президента и 10 - от Кабмина.

Данный закон был подписан Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.