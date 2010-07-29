Азаров: В ближайшие дни Киев привлечет 2 млрд. грн. кредита

В ближайшие дни Киевская городская госадминистрация (КГГА) привлечет 2 млрд. грн. кредита для покрытия разницы тарифов за тепловую энергию компаниям "Киевэнерго" и "Киевводоканал" с тем, чтобы они рассчитались с долгами за газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам, отвечая на вопрос, каким образом правительство намерено реагировать на невыполнение КГГА соответствующего постановления правительства №371 от 31 мая т.г..

Н.АЗАРОВ сообщил, что дал поручение КГГА приостановить работу по исполнению положений этого документа до принятия Международным валютным фондом решения о выделении кредита Украине.

Премьер отметил, что такой шаг был необходим для того, чтобы уложиться в установленный дефицит бюджета в размере 60 млрд. грн., поскольку обязательства по любому кредиту, привлеченному региональными властями, включаются в эту сумму.

«Именно поэтому я приостановил работу по оформлению этого кредита, дожидаясь окончания договоренностей и согласования окончательных параметров программы с МВФ. Сейчас, когда эта программа сформирована, мы можем возобновить эту работу. Я дал соответствующее задание, и в ближайшие дни этот кредит будет оформлен, и Киев рассчитается за газ, а, соответственно, рассчитается и по другим платежам. Деньги пройдут через целую цепочку взаимных расчетов, и таким образом, у Киева появится возможность уменьшить свою долговую яму».

Справка УНИАН. В мае 2010 г. Кабинет министров Украины поручил Киевской городской госадминистрации по упрощенной процедуре привлечь в банках кредит в размере 2 млрд. грн., погасить задолженность по возмещению разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение перед ОАО «Киевэнерго» и ОАО «Киевводоканал», зачислить эти средства на отдельный счет, открытый компанией «Киевэнерго» в органах Госказначейства для погашения задолженности по оплате потребленного газа перед НАК "Нафтогаз Украины" (постановление КМУ №371 от 31 мая 2010 «Некоторые вопросы покрытия временных кассовых разрывов городского бюджета г. Киева»).

Правительство также поручило КГГА обеспечить привлечение дополнительных финансовых ресурсов для погашения кредита за счет увеличения поступлений платы за землю и аренду коммунального имущества.

Сегодня в пресс-службе АК “Киевэнерго" агентству УНИАН сообщили, что компания не получала от Киевской горгосадминистрации никаких средств на погашение задолженности по компенсации разницы в тарифах. Потому на сегодняшний день долг столичной власти перед энергетиками продолжает превышать 2 млрд. грн.