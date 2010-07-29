Получение кредита МВФ не сильно повлияет на курс гривни

Принятие Советом директоров Международного валютного фонда решения о предоставлении Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. не окажет существенного влияния на курс национальной валюты.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Я ожидаю, что в ближайшей перспективе существенного изменения курса не произойдет. В общем-то, если бы мы не получили этот транш, то вполне возможно, что уже в конце лета - начале осени началось бы некоторое ослабление гривни. Хотя, об этом однозначно говорить нельзя, так как пока у нас неплохой баланс, в том числе за счет других заимствований, - отметил А.ЖОЛУДЬ. - У нас на сегодняшний день резервы НБУ около 30 млрд. долл., и даже неполучение этого транша не изменило бы ситуацию с курсом в ближайшие месяцы».

При этом эксперт считает, что более существенным негативным фактором влияния на курс гривни является возможная вторая волна кризиса, в частности, ухудшение ситуации для отечественных экспортеров.

«Если произойдет очередной виток кризиса и ухудшение ситуации для украинского экспорта, или ситуации с выплатами по долгам Украины, то это будет влиять на курс намного больше, чем получение транша МВФ», - считает А.ЖОЛУДЬ.

Кроме того, он сообщил, что предоставление МВФ кредита Украине вряд ли приведет к снижению стоимости или смягчению условий привлечения украинскими банками ресурсов на внешних рынках заимствований.

«На сегодняшний день заимствования проводят, в основном, банки с иностранным капиталом, и в данном процессе большее значение уделяется положению дел в материнской структуре, нежели тому, получила ли Украина кредит МВФ или нет, - сказал А.ЖОЛУДЬ. - Если бы Украина вышла на внешние рынки, как она собиралась сделать этим летом, то, естественно, процент (ставка - УНИАН), который мы бы получили по суверенным бондам, был бы базой для остальных. А в связи с тем, что процент, который МВФ дает нам, совсем не рыночный, а зависит от того, будет или не будет Украина выполнять прописанные в договоре условия, то он напрямую не влияет на ставки для коммерческих структур за рубежом».

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.