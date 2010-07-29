Эксперт: Кредит МВФ снова пойдет на проедание

Выделяемый Международным валютным фондом (МВФ) кредит снова пойдет на проедание и удержание гривни от девальвации.

Такое мнение высказал УНИАН заместитель начальник отдела Академии финансового управления Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

«Частично средства кредита также пойдут на помощь нашим импортерам за счет временного укрепления валютного курса, а также, чтобы удержать страну от серьезных инфраструктурных проектов путем ужесточения фискальной политики», – добавил он.

По мнению эксперта, это очередной шаг назад. «Еще в 2008 году подобный кредит правительство брало на поддержку валютного курса, который вместе с Нацбанком и обвалили на более чем 50%. Ныне же страну лишь подтягивают к уровню госдолга «развитых» стран, в среднем составляющему 70-80% ВВП, тогда как фундаментальные основы экономики продолжают разрушаться», – отметил эксперт.

По словам С.КУЛЬПИНСКОГО, с момента выделения транша МВФ в последнем квартале 2008 года инвестиции в основной капитал падали с невероятной быстротой: их падение составило 41,5% за 2009 год и продолжается в нынешнем году – 12,5% за первый квартал. «При такой ситуации о восстановлении экономики на ближайшие годы говорить не приходится: в инфраструктурные проекты правительство вкладывать не в состоянии, а реальный сектор, за исключением разве что сельского хозяйства, не ощущает рентабельности, которая бы позволила бы ему осуществлять долгосрочные инвестиции», – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.