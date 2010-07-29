Азаров с завтрашнего дня идет в отпуск

Кабинет министров Украины предоставил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ ежегодный отпуск с 30 июля 2010 года продолжительностью 22 календарных дня.

Текст соответствующего распоряжения (№1512-р от 28 июля т.г.) за подписью премьера размещен на Правительственном портале.

Как объясняется в распоряжении, отпуск предоставлен в соответствии с частью второй статьи 57 Закона Украины "О Кабинете министров Украины".