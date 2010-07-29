УКРАИНА ВЫПРОСИЛА У МВФ 15 МЛРД. ДОЛЛ. КТО СОГРЕЕТСЯ, А КТО - ОБОЖЖЕТСЯ...

Свершилось - новая украинская власть продолжила политику прежней в направлении привлечения внешних займов, хотя ранее жестко критиковала правительство Тимошенко за подсаживание украинской экономики на "кредитную иглу". Исполнительный комитет Международного валютного фонда 28 июля одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. "в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования".

Первый транш кредита стенд-бай в размере 1,89 млрд. долларов будет выделен сегодня, 29 июля. Об этом заявил во время телефонной конференции руководитель миссии МВФ по Украине Танос Арванитис.

Правила займа

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

"Украина восстанавливается после сложного периода, в течение которого экономике был нанесен существенный ущерб внешними потрясениями и внутренним неспокойствием. Власти полны решимости привести экономику в порядок... с помощью важных фискальных, энергетических и финансовых реформ", - заявил первый заместитель генерального директора-распорядителя Джон Липски после заседания исполнительного комитета.

МВФ определил основные задачи для украинской власти: консолидация государственных финансов, восстановление устойчивости банковской системы и разработка более содержательной денежно-кредитной политики. Для достижения этих целей правительство должно внедрять реформы и институциональные изменения, включая реформы налоговой политики и политики расходов, пенсионную реформу и реформы в энергетическом секторе, а также будет принимать меры по укреплению независимости Национального банка.

Целью экономической программы реформ является поддержка программы правительства в четырех ключевых направлениях.

Первое - восстановление доверия и достижение фискальной стабильности путем сокращения дефицита общего сектора государственного управления до 3,5% ВВП в 2011 году и 2,5% в 2012 году, и уменьшение государственного долга ниже 35% до 2015 года.

Второе - внедрение реформ для модернизации газового сектора и преодоление дефицита "Нафтогаза Украины" начиная с 2011 года, в частности с помощью повышения тарифов на газ и ценовых механизмов, которые позволили бы деполитизировать ценообразование для коммунальных предприятий.

Третье - восстановление и защита финансового состояния банков в рамках завершения планов рекапитализации до конца 2010 года и усиление надзора.

Четвертое - разработка более динамичной системы денежно-кредитной политики с акцентом на внутреннюю ценовую стабильность в режиме гибкого валютного курса, который будет реализовываться более независимым Национальным банком Украины.

***Украина стала членом МВФ 3 сентября 1992 года. Квота Украины - 1372 млн. СПЗ (около 2078,4 млн. долл. США).

Куда пойдут деньги...

Власть рассказала, куда пойдут деньги «инвестора». Так, премьер-министр Николай Азаров заявил, что на покрытие дефицита госбюджета планируется направить порядка 20% общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению.

Он высказал надежду, что в следующем году в Украине существенно сократится потребность использовать кредитные средства для погашения дефицита бюджета. Премьер подчеркну, что 2010 год - год выхода из кризиса и поэтому правительство вынуждено расходовать деньги на покрытие дефицита госбюджета, бюджета НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда.

Как уточнил вице-премьер Сергей Тигипко, МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд долл. США на покрытие дефицита госбюджета лишь 2 млрд долл., причем, эти средства могут быть использованы только для бюджета текущего года.

«Согласно условиям программы сотрудничества, Украина получит 2 млрд. дол. США на покрытие дефицита бюджета 2010 года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены только на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины», - сказал С.Тигипко.

Направление средств на пополнение резервов, отметил вице-премьер, позволит, прежде всего, стабилизировать национальную валюту и станет основанием для последующего развития финансового сектора государства.

Возможная реакция…

Как известно, кредит МВФ - в первую очередь, сигнал для инвесторов, что Украина на плаву и ей стоит доверять, в частности можно вкладывать средства.

Экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов отмечает, что за решением Международного валютного фонда о выделении Украине очередного кредита последуют реакция рейтинговых агентств о повышении суверенных рейтингов страны.

По его мнению, первый транш в размере 1,9 млрд. долл. поступит в Украину в начале августа 2010 года. На сегодняшний день МВФ не опубликовал какого-либо графика предоставления дальнейших траншей. При этом обычной практикой кредитов stand-by является выделение траншей после ежеквартальных пересмотров. Таким образом, Украина сможет получить еще один транш до конца 2010 года, полагает экономист.

А.Блинов считает, что «влияние решения МВФ на котировки украинских облигаций будет лишь умеренно позитивным, поскольку утверждение программы stand-by было ожидаемым для рынка событием, и этот фактор уже учтен в ценах». При этом данное решение должно привести к дальнейшему снижению стоимости страховки от риска девальвации гривни, прогнозирует экономист. По его мнению, это должно повысить привлекательность внутреннего рынка облигаций для нерезидентов.

Как поведет себя гривня…

Получение Украиной кредита МВФ снижает вероятность девальвации гривни в ближайшие 2-3 года, считает начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын.

«Рост валютных резервов после получения кредита повысит возможность НБУ контролировать стабильность гривни. Таким образом, снижается вероятность девальвации в ближайшие 2-3 года», - сказал эксперт.

Кроме того, А.Печерицын отметил, что необходимость выполнения украинскими властями обязательств, предусмотренных соглашением с МВФ, в частности, требований по дальнейшему увеличению капитализации банковской системы, позволит сделать украинские банки более кризисоустойчивыми. Также принятие решения о выделении МВФ кредита Украине является позитивным сигналом для инвесторов, что дает основания говорить о возможном увеличении потока инвестиций в страну, а также о большем доверии к украинским банкам при выходе их на внешние рынки заимствований, считает эксперт.

«Во-первых, одним из требований МВФ является завершение рекапитализации банковской системы, что дополнительно должно повысить ее насыщенность капиталом и устойчивость к кризисным явлениям. Во-вторых, кредит МВФ сигнализирует о потенциальном улучшении инвестиционного климата внутри страны, что позволит банкам облегчить заимствования с внешних рынков», - сказал А.Печерицын.

Еще одно мнение. Утверждение программы Международного валютного фонда (МВФ) вряд ли окажет существенное влияние на внутренние финансовые рынки, поскольку позитивное решение МВФ было ожидаемо и уже учтено участниками рынка, считает главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан.

В то же время экономист отметила, что утверждение новой кредитной программы имеет чрезвычайно позитивное значение для экономики Украины. "Выполнение требований МВФ, в том числе осуществление мер по фискальной консолидации, позволит украинским властям обеспечить более рациональное использование финансовых средств и поддержать экономический рост, хотя принятие непопулярных экономических мер потребует сильной политической воли", - отметила Е.Белан.

По ее словам, условия новой программы практически полностью соответствуют требованиям, выдвинутым миссией МВФ в Украине в начале этого месяца. Ключевыми из них являются фискальная консолидация, проведение реформ в газовой сфере, завершение оздоровления банковской системы. В соответствии с рабочими договоренностями с Фондом, правительство должно снизить дефицит сектора госуправления с 6,5% в 2010 г. до 3,5% ВВП в 2011 г. и 2,5% в 2012 г., а также обеспечить уровень государственного долга ниже 35% ВВП к 2015 г. В рамках мер по фискальной консолидации украинские власти также обязаны обеспечить бездефицитный бюджет "Нафтогаза Украины" начиная с 2011 г., в том числе путем повышения внутренних тарифов на газ. Процесс рекапитализации банков должен быть завершен до конца текущего года, что, по мнению экономиста, повышает шансы банка "Надра" на получение государственной помощи в ближайшее время.

И снова о гривне. Получение Украиной кредита от МВФ не окажет существенного влияния на курс национальной валюты, прогнозирует эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр Жолудь.

«Я ожидаю, что в ближайшей перспективе существенного изменения курса не произойдет. В общем-то, если бы мы не получили этот транш, то вполне возможно, что уже в конце лета - начале осени началось бы некоторое ослабление гривни. Хотя, об этом однозначно говорить нельзя, так как пока у нас неплохой баланс, в том числе за счет других заимствований, - отметил А.Жолудь. - У нас на сегодняшний день резервы НБУ около 30 млрд. долл., и даже неполучение этого транша не изменило бы ситуацию с курсом в ближайшие месяцы».

При этом эксперт считает, что более существенным негативным фактором влияния на курс гривни является возможная вторая волна кризиса, в частности, ухудшение ситуации для отечественных экспортеров.

«Если произойдет очередной виток кризиса и ухудшение ситуации для украинского экспорта, или ситуации с выплатами по долгам Украины, то это будет влиять на курс намного больше, чем получение транша МВФ», - считает А.Жолудь. Кроме того, он сообщил, что предоставление МВФ кредита Украине вряд ли приведет к снижению стоимости или смягчению условий привлечения украинскими банками ресурсов на внешних рынках заимствований.

«На сегодняшний день заимствования проводят, в основном, банки с иностранным капиталом, и в данном процессе большее значение уделяется положению дел в материнской структуре, нежели тому, получила ли Украина кредит МВФ или нет, - сказал А.Жолудь. - Если бы Украина вышла на внешние рынки, как она собиралась сделать этим летом, то, естественно, процент (ставка - УНИАН), который мы бы получили по суверенным бондам, был бы базой для остальных. А в связи с тем, что процент, который МВФ дает нам, совсем не рыночный, а зависит от того, будет или не будет Украина выполнять прописанные в договоре условия, то он напрямую не влияет на ставки для коммерческих структур за рубежом».

Чего ждать от власти на финансовом рынке…

Правительство не намерено отказываться от размещения евробондов после получения средств кредита МВФ. Как заявил премьер-министр Н.Азаров, «в рамках транша МВФ мы просчитаем, сколько останется ресурсов для погашения дефицита бюджета, и в рамках этого ресурса мы осуществим меры по финансированию этого дефицита, либо выйдя и размещая свои европейские обязательства, так называемые евробонды, либо выйдя на заимствования другими способами. Это наше право».

Он отметил, что буквально месяц назад Украине не удалось разместить свои евробонды из-за неблагоприятных условий на рынке. «Финансовая ситуация на рынках была неблагоприятная. Мы приняли решение, что на тех условиях, которые нам предложили – для нас это не выгодно. Мы ушли с рынка, но это вовсе не означает, что мы не имеем возможности вернуться. Мы вернемся тогда, когда для нас будут выгодные условия», - сказал он.

Премьер отметил, что дефицит Госбюджета в текущем году не может превышать 60 млрд. грн. «Это - гигантская сумма. И эти 60 миллиардов, а в прошлом году было больше - 100 млрд, эта гигантская сумма должна замещаться займами, Другого механизма у нас нет», - сказал Н.Азаров.

Что уготовлено для нас...

Кабмин не планирует второго этапа повышения тарифов на газ для населения. Как заявил Н.Азаров, меморандум о сотрудничестве с МВФ соответствующего пункта не содержит, однако корректировка тарифов в регионах Украины все же будет проводиться после создания Национальной комиссии по регулированию тарифов.

«В меморандуме этого нет однозначно. В меморандуме говорится об обязательстве Украины установить обоснованные тарифы на те услуги, которые жилищно-коммунальные предприятия оказывают. Обоснованные – то есть, соответствующие реальным затратам. Первым этапом было вот это решение (о повышении тарифов – УНИАН). Вторым этапом будет громаднейшая работа. Как вы знаете, создан механизм – это единая комиссия по регулированию тарифов в жилищно-коммунальной сфере, правда, это пока на бумаге, комиссию еще нужно создать. Перед этим органом будет стоять задача проанализировать все то разнообразие тарифов и тарифных условий, которое есть в наших городах», – сказал Н.АЗАРОВ. Именно после проведения такого анализа и будут установлены тарифы отдельно для каждого региона, отметил он.

При этом премьер-министр подчеркнул важность и необходимость проведения работ по обеспечению эффективного использования тепла и энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

***Окружной административный суд г. Киева назначил на 16 сентября этого года первое заседание по делу по иску Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины о признании противоправной и отмене Постановления №812 о повышении розничных цен на газ для населения (НКРЭ увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение).

НФПУ уже имел позитивный опыт блокирования решений правительства о повышении тарифов для населения через суд. В частности, 31 августа 2009 года Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины, в котором обжаловано Постановление НКРЭ от 9 июля 2009 года о повышении рыночных цен на природный газ для населения.

Помощь не за горами

Евросоюз выделит Украине 600 млн. евро для компенсации населению расходов на оплату ЖКУ. По словам премьера, договоренность об этом была достигнута ранее..

«Вступило в силу решение МВФ, и это означает, что мы получим для реализации этой задачи примерно 600 млн. евро», – сказал Н.АЗАРОВ.

Власть поясняет, или Очередное оправдание?..

Н.Азаров пояснил, зачем власть пошла на сотрудничество с МВФ. «Это решение правительства пойти на сотрудничество с МВФ обусловлено, прежде всего, стремлением сохранить достигнутый уровень социальных стандартов. Сохранить достигнутый уровень зарплат, пенсий, а также значительно расширить круг людей, которым государство будет оказывать помощь при оплате коммунальных услуг», - сказал Н.АЗАРОВ, напомнив, что правительство существенно снизило границу (с 20% до 15% от общего дохода семьи – УНИАН) для получения субсидий.

Кроме того, премьер подчеркнул, что программа сотрудничества с МВФ позволит иметь достаточный демпфер для проведения серьезных преобразований во всех сферах жизни.

Оппозиция усмотрела подвох…

В оппозиционном правительстве убеждены, что деньги от МВФ пойдут на расчеты с РосУкрЭнерго. Оппозиционное правительство Украины выражает сожаление по поводу последнего решения Международного валютного фонда относительно открытия кредитной линии для Украины в размере 15 миллиардов долларов. “Мы убеждены, что эти средства будут использованы властью для коррупционных расчетов с компанией «РосУкрЭнерго» в соответствии с позорно проигранным в июне этого года Стокгольмским арбитражем, о чем неоднократно в своих публичных обращениях говорила Юлия Тимошенко”, - отмечается в заявлении оппозиционного правительства.

В связи с чем оппозиционное правительство заявляет, что Международный валютный фонд не должен был принимать решения о поддержке “режима ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА в условиях очевидного свертывания демократии, свободы слова и гражданских прав в Украине”. В оппозиционном правительстве предупреждают МВФ, что финансовый груз по возврату этого кредита полностью ложится на плечи простых граждан, которых власть уже «осчастливила» радикальным повышением цен на жилищно-коммунальные услуги, ростом стоимости газа на 50 процентов и анонсированным увеличением пенсионного возраста и подорожанием хлеба, начиная с осени этого года.

“Украина ждала не таких реформ от власти и МВФ. Реформаторский «зуд» ЯНУКОВИЧА привел к обострению политического и экономического кризиса в Украине. Поэтому нам не приемлема сама мысль, чтобы международные финансовые институты спонсировали обогащение представителей режима за счет ограбления украинских граждан”, - говорится в заявлении.

Оппозиционное правительство Украины выражает надежду, что МВФ, который известен в мире отстаиванием демократических и рыночных принципов, пересмотрит свое решение в интересах государства Украина, а не правящего режима.

***В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

Позитив сомнителен…

Выделяемый Международным валютным фондом (МВФ) кредит снова пойдет на проедание и удержание гривни от девальвации, считает начальник отдела Академии финансового управления Сергей Кульпинский.

«Частично средства кредита также пойдут на помощь нашим импортерам за счет временного укрепления валютного курса, а также, чтобы удержать страну от серьезных инфраструктурных проектов путем ужесточения фискальной политики», – добавил он.

По мнению эксперта, это очередной шаг назад. «Еще в 2008 году подобный кредит правительство брало на поддержку валютного курса, который вместе с Нацбанком и обвалили на более чем 50%. Ныне же страну лишь подтягивают к уровню госдолга «развитых» стран, в среднем составляющему 70-80% ВВП, тогда как фундаментальные основы экономики продолжают разрушаться», – отметил эксперт.

По словам С.Кульпинского, с момента выделения транша МВФ в последнем квартале 2008 года инвестиции в основной капитал падали с невероятной быстротой: их падение составило 41,5% за 2009 год и продолжается в нынешнем году – 12,5% за первый квартал. «При такой ситуации о восстановлении экономики на ближайшие годы говорить не приходится: в инфраструктурные проекты правительство вкладывать не в состоянии, а реальный сектор, за исключением разве что сельского хозяйства, не ощущает рентабельности, которая бы позволила бы ему осуществлять долгосрочные инвестиции», – добавил эксперт.

(УНИАН)