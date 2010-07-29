Международный валютный фонд (МВФ) сегодня выделит Украине первый транш кредита стенд-бай в размере 1,89 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время телефонной конференции руководитель миссии МВФ по Украине Танос АРВАНИТИС.

«1,89 млрд. долларов будут выделены уже сегодня. Вторая часть будет предоставлена по завершению первого пересмотра программы сотрудничества», - сказал Т.АРВАНИТИС.

Как уточнил журналистам постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, первый пересмотр программы будет проведен в октябре-ноябре текущего года.

По словам Т.АРВАНИТИСА, в 2011 году в рамках программы сотрудничества Украина может получить 4 млрд. специальных прав заимствования (СПЗ).

Кроме того, руководитель миссии МВФ уточнил, что на сегодня стоимость предоставляемых Украине средств составляет 2,5%, и в дальнейшем она будет изменяться и зависеть от состояния на рынке.

В свою очередь, М.АЛЬЕР отметил, что на протяжении ближайших трех лет Украина будет выплачивать только проценты по кредитам, а по истечении этого срока начтет выплачивать тело кредита.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и на экономическое урегулирование».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.