Азаров: Украина направит 80% средств МВФ на модернизацию экономики

Правительство Украины направит 80 проц средств, выделенных МВФ, на стабилизацию экономической ситуации и на модернизацию экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров вчера в интервью журналистам в связи с одобрением Советом директоров МВФ программы кредитного сотрудничества с Украиной на 15,15 млрд долл.

"Мы не планируем направить (все) эти деньги на финансирование дефицита бюджета - на эти цели пойдет всего лишь около 20% от общей суммы транша, а 80% будет вложено в серьезные программы модернизации нашей экономики", - сказал Азаров. По его словам, особое внимание будет уделено программе по энергосбережению. В то же время он выразил надежду, что в 2011г кабинет министров будет меньше тратить ресурсов на покрытие дефицита бюджета. "Мы хотим все больше средств направлять на программу развития нашей страны", - подчеркнул он.

Азаров отметил, что решение МВФ позволит Украине получить помощь от ЕС для компенсации населению стоимости жилищно-коммунальных услуг. "Это решение должно было быть реализовано после вступления в силу решения МВФ. В среду решение МВФ вступило в силу, а это значит, что мы получим для реализации этой задачи 600 млн евро", - пояснил премьер.

Кроме того, теперь правительство готово начать реализацию проекта по погашению задолженности по возмещению НДС, достигшей 2,5 млрд долл, сообщил премьер. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.