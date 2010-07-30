Россия выходит из кризиса быстрее прежних прогнозов

Россия выходит из кризиса быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил на заседании правительства РФ.

«В настоящее время мы наблюдаем определенное улучшение ситуации в российской экономике, которая успешно преодолевает последствия глобального экономического и финансового кризиса, возвращается во всяком случае на траекторию устойчивого роста», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что по итогам II квартала 2010 года валовой внутренний продукт прибавил 5,4%, а инфляция находится на историческом минимуме - менее 6% в годовом исчислении.

«Совсем недавно прогнозировались гораздо более скромные темпы посткризисного развития и восстановления. В октябре 2009 года мы исходили из того, что в 2010 году у нас рост ВВП составит не более 1,6%, а инфляция может быть даже где-то около 10%», - напомнил он.

«В декабре мы этот прогноз изменили в сторону улучшения, но все равно рост прогнозировали достаточно скромный - 3,5%, и верхняя планка инфляции была 7,5%. Как видим, ситуация лучше, чем мы ожидали», - добавил он.

В.ПУТИН сообщил, что в этой связи в проекте бюджета на 2011 год намечен серьезный рост инвестиционных расходов. По данным Министерства финансов Российской Федерации, госинвестиции в 2011 году составят 1 трлн. 364 млрд. руб. (около 45 млрд. долл.) В том числе планируется увеличить финансирование федеральных целевых программ на 19,2% - до 981 млрд. руб. (около 32 млрд. долл.)

В частности, на программу «Гражданская авиация» выделяется 32 млрд. руб. - рост на 45%(1 млрд. долл.); на развитие гражданского судостроения - 10,3 млрд. - рост на 50% (341 млн. долл.); на развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники - 13 млрд. руб. - рост 2,4 раза (433 млн. долл.); на исследования и разработки по приоритетным направлениям науки - 21,6 млрд. руб. – рост в 2,9 раза (720 млн. долл.); на федеральную космическую программу - 75,8 млрд. руб. - рост 13% (2,5 млрд. долл.).