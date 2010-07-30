Правительство России одобрило основные параметры бюджета-2011

Правительство России одобрило основные параметры федерального бюджета на будущий 2011 год и на период 2012-2013 годов. Об этом сообщила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, сообщает k2kapital.

Она рассказала, что одобрен дефицит бюджета РФ в 2011 году в размере 3,6% ВВП, в 2012 - 3,1% ВВП, а в 2013 году - на уровне 2,9% ВВП.

При этом планируются в 2011 году получить доходы в размере 8 трлн 617 млрд рублей, или 17,4% ВВП, расходы, предположительно составят 10 трлн 385 млрд рублей, или 20,9% ВВП.

Ожидается, что в 2012 году доходы федерального бюджета составят 16,5% ВВП, а в 2013 году - 16,1% ВВП, при этом расходы запланированы на уровне 19,6% ВВП и 19% ВВП соответственно.

При этом доходы бюджета Пенсионного фонда на 2011 год прогнозируются в размере 5,1 трлн руб., на 2012 год - 5,59 трлн руб., на 2013 год - 6,14 трлн рублей. Средства федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета ПФР на 2011 год предусмотрены в объеме 890,93 млрд руб. (17,5% доходов бюджета); на 2012 год - 980,36 млрд руб. (17,5% доходов бюджета); на 2013 год - 1,11 трлн руб. (18,1% доходов бюджета). Расходы бюджета ПФР на 2011 год, согласно прогнозу, составят 4,8 трлн руб., на 2012 год - 5,24 трлн руб., на 2013 год - 5,75 трлн руб.

На сегодняшнем заседании правительства было принято решение об увеличении финансирования федеральных целевых программ в 2011 году на 19% - до 981,7 млрд рублей.