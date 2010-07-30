Евро дорожает к доллару

Евро в четверг укреплялся до отметки 1,31 доллара на фоне признаков более быстрого восстановления экономики Европы, чем США, появившихся в четверг благодаря публикации ряда макроэкономических показателей в европейском регионе, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

По состоянию на 17.50 мск четверга европейская валюта растет до 1,3086 доллара за евро с 1,2986 доллара за евро в предыдущую торговую сессию. Доллар, в свою очередь, упал по отношению к иене до 87,09 иены за доллар против 87,46 иены за доллар днем ранее. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США в четверг снижается на 0,72%, до 81,59 пункта.

Поддержку евро в четверг оказывают макроэкономические данные из Европы. В частности, Еврокомиссия сообщила, что индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в июле вырос на 2,3 пункта - до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем июня в 99 пунктов. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 99 пунктов с 98,7 пункта в июне.

Кроме того, Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что уровень безработицы в июле с учетом сезонных колебаний снизился на 0,1 процентного пункта и составил 7,6%.

"Евро помогают хорошие макроэкономические показатели. Показателя безработицы в Германии и данных по индексу доверия к экономике еврозоны вполне достаточно, чтобы подтолкнуть евро вверх", - приводит агентство Bloomberg комментарий стратега Tempus Consulting Inc. Джона Дойла (John Doyle).

В то же время давление на доллар оказывают ожидания доклада по ВВП США за второй квартал, публикация которого ожидается в пятницу. Аналитики прогнозируют, что темпы роста экономики США замедлились до 2,5% с 2,7% в первом квартале.