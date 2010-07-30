Греки спорят с МВФ

Ряд общественных организаций и профсоюзов Греции подали в четверг в греческий суд заявление с требованием признать недействительным соглашение страны с Евросоюзом и МВФ о предоставлении стабилизационных кредитов, говорится в совместном заявлении истцов, сообщает РИА Новости.

Греция избежала дефолта по 300-миллиардному государственному долгу в мае текущего года, заключив соглашение о 110-миллиардных кредитах стран еврозоны и МВФ в обмен на широкую программу экономии. Обязательства Греции включают резкое сокращение государственных расходов, повышение налогов, реформу страховой и пенсионной сферы, изменения в трудовом законодательстве. Все эти жесткие меры должны привести к понижению бюджетного дефицита с 13,7% ВВП на конец 2009 года до уровня ниже 3% ВВП через несколько лет.

Против соглашения в суде выступают более десяти профсоюзных и общественных организаций, включая ведущий профсоюз государственных служащих ADEDY, объединяющий сотни тысяч работников. Истцы намерены добиться отмены меморандума, подписанного Грецией с кредиторами, по формальным причинам.

В частности, истцы утверждают, что принятый греческим парламентом закон 3845/2010, в котором утверждается текст меморандума, является де-факто международным соглашением. В этом случае для его утверждения требуется 60% голосов депутатов парламента, а не простое большинство, которым закон был принят. Кроме того, считают истцы, соглашение незаконно передает ряд полномочий министерству финансов страны, которое действует "по указке" контролеров из ЕС и МВФ. Иск содержит и ряд других претензий к меморандуму и действиям греческих властей по либерализации рынка труда.

Судебные перспективы дела пока неясны. В прошлом ряд юристов выражали сомнения в конституционности меморандума, другие, напротив, называли законными действия правительства и его соглашение с кредиторами.