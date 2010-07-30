Экономист: решение МВФ не повлияет на курс гривни

Решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине нового кредита stand-by не окажет какого-либо существенного влияния на курс гривни к доллару.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он объяснил свою точку зрения тем, что «данное событие никак не угрожает общей политике Национального банка Украины по поддержанию де-факто фиксированного валютного курса, применяемой в 2010 году».

Как отметил А.БЛИНОВ, в четверг, 29 июля, Нацбанк присутствовал на валютном рынке с заявкой на покупку доллара по курсу 7,8932 грн./долл., и игроки рынка придерживались данного ориентира. Межбанковский валютный рынок в этот день закрылся котировками 7,8915-7,8940 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. При этом рынок закрылся котировками 10,3250-10,3310 грн./долл. Украинская валюта подешевела по отношению к европейской на 0,7%.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и на экономическое урегулирование».

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.