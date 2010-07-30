S&P повысила долгосрочный кредитный рейтинг Украины

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень — с «В» до «В+» и долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В+» до «ВВ-». Об этом говорится в сообщении Standard & Poor’s, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно долгосрочные суверенные рейтинги выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с позитивным прогнозом, куда они были помещены 22 июля 2010 г. «Мы подтверждаем краткосрочные суверенные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В». Прогноз — «Стабильный»» - говорится в сообщении.

Рейтинг по национальной шкале также повышен на одну ступень — с «uaA+» до «uaAA-». Оценка риска перевода и конвертации валюты была повышена до уровня «В+» — в соответствии с суверенным рейтингом по обязательствам в иностранной валюте. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта подтвержден на уровне «4».

S&P отмечает, что рейтинговое действие последовало за одобрением Исполнительным комитетом Международного валютного фонда (МВФ) решения о предоставлении Украине стабилизационного кредита (на 29 месяцев) в размере 15,15 млрд. долл., «что является надежной опорой политической стратегии правительства и дает Украине немедленный доступ примерно к 2 млрд долл.»

«Мы считаем, что программа МВФ увеличит шансы реализации стабилизационных мер, что повысит устойчивость украинской экономики и финансов общественного сектора, — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Кай Штукенброк. — Решение Правительства Украины повысить внутренние тарифы на газ — впечатляющее свидетельство нового политического решения по восстановлению финансового положения «Нафтогаза» и выполнению условий программы МВФ». Программа МВФ также снижает неустойчивость внешнеэкономических показателей Украины путем обеспечения финансирования в иностранной валюте.

В сообщении S&P указывается, что экономика Украины восстанавливается на фоне нормализации условий торговли. Уверенность в перспективах политической стабилизации и возвращении к экономическому росту также отразилась в постепенном возобновлении доступа к краткосрочному внешнему финансированию корпоративного сектора страны. Тем не менее корпоративный и банковский сектора продолжают сокращать свой внешний долг; этот процесс компенсируется ростом внешних заимствований общественного сектора. «Мы ожидаем, что дефицит по счету текущих операций Украины сократится более чем наполовину в 2010 г. до менее чем 1% ВВП. Тем не менее более 60% экспорта Украины составляет продукция химической и сталелитейной отраслей, подвергая экономику (и номинальный ВВП, налоговую базу) риску волатильности» - отмечает S&P .

Также сообщается, что в результате успешных переговоров о сокращении для «Нафтогаза» цен на импортируемый российский газ на 30% и повышения внутренних тарифов на газ на 50% правительство усилило финансовую позицию этого принадлежащего государству дистрибьютора газа. Ожидается, что перечисления из госбюджета «Нафтогазу» в 2010 г. составят 1% ВВП и 0% в 2011 г.

«Прогноз «Стабильный» отражает относительно низкий уровень государственного долга и значительные природные и человеческие ресурсы страны и в то же время волатильную, недостаточно стабильную экономику», — пояснил ШТУКЕНБРОК. - «Это, в свою очередь, обусловлено недостаточной диверсификацией экономики, политической нестабильностью на протяжении определенного исторического периода и последствиями беспрецедентного кредитного бума в частном секторе, который привел к высокому уровню финансового рычага».