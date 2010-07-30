Прибыль «ОТП Банка» в первом полугодии составила 236 млн. грн.

Чистая прибыль ПАО «ОТП Банк» (Киев) в первом полугодии 2010 года составила 236,204 млн. грн. по сравнению с убытком в 565,334 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 июля 2010 года.

Активы банка за отчетный период сократились на 8%, до 26,790 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 18%, до 23,748 млрд. грн., обязательства – на 10%, до 23,743 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,868 млн. грн., собственный капитал увеличился на 8% - до 3,047 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».