Эксперт: на пополнение резервов НБУ направят не более 5-6 млрд. долл.

На пополнение золотовалютных резервов будет направлено не более 5-6 млрд. долларов из общей суммы кредита Международного валютного фонда, что доведет резервы Национального банка Украины до 35 млрд. долларов.

Такую точку зрения выказал в комментарии агентству УНИАН ведущий аналитик инвестиционной группы «Сократ» Станислав КАРТАВЫХ.

По его словам, эта сумма соответствует докризисному уровню и позволит плавно укрепить курс национальной валюты до 7,7-7,8 грн./долл. до конца года. Остальные средства, вероятно, будут направлены на модернизационные проекты, предполагает аналитик.

С.КАРТАВЫХ уверен, что при принятии решения относительно распределения средств МВФ, безусловно, будет найден компромисс. «При этом, если порядок сумм, направляемых на покрытие дефицита бюджета, достаточно согласован (2-3 млрд. долл.), то камнем преткновения становится вопрос о распределении оставшейся части», - подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд долл. на покрытие дефицита госбюджета лишь 2 млрд долл., причем эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины.

Позже премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что на покрытие дефицита госбюджета планируется направить порядка 20% общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению.