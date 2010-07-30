«Универсал Банк» сократил убыток

ПАО «Универсал Банк» (Киев) в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократило убыток в 1,3 раза – до 72,727 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 июля 2010 года.

Активы банка за отчетный период выросли на 2% и на 1 июля 2010 года составили 9,294 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 7%, до 6,511 млрд. грн., обязательства увеличились на 0,6%, до 8,330 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 1,038 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 17% - до 963,903 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Универсал Банк» (Universal Bank) зарегистрировано в январе 1994 года, на сегодня занимает 25-е место по объему активов из 175 банков и входит в группу крупных банков Украины.

EFG New Europe Holding (Нидерланды) владеет 99,961% акций «Универсал Банка».