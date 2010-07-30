Межбанк: котировки составляют 7,8922-7,8928 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8915/7,8955, к 12:00 сузился спрэд - 7,8922/7,8928 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613, к 12:00 цены понизились до 0,2607/0,2611.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,2425 (+0,0801).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3066/1,3068, а к 12:00 понизились до 1,3046/1,3048.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3140/10,3215, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2945/10,2985.