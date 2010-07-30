Государственный бюджет выполнен с дефицитом 26,5 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2010 года выполнен с дефицитом в сумме 26,525 млрд. грн., в том числе, общий фонд выполнен с дефицитом 25,299 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета за указанный период составили 112,068 млрд. грн., в том числе, общего фонда – 89,959 млрд. грн. При этом налоговые поступления в госбюджет составляли 81,580 млрд. грн., неналоговые – 26,108 млрд. грн.

Минфин не предоставляет информации о показателе выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи.

Кассовые расходы госбюджета за январь-июнь т.г. составили 139,512 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 115,397 млрд. грн. (95,6% от плана отчетного периода).

В первом полугодии 2010 года погашения основной суммы госдолга из бюджета составило 12,750 млрд. грн. Погашение внутреннего долга было на уровне 10,540 млрд. грн., внешнего долга – 2,210 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 1,429 млрд. грн.

Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 46,08 млрд. грн. На внутреннем рынке было привлечено 29,903 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 22,708 млрд. грн. (на рекапитализацию «Укрэксимбанка» – 6,4 млрд. грн.), на внешнем – 16,177 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-июне 2010 года в госбюджет поступило 244,5 млн. грн.

За январь-июнь т.г. сводный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 24,971 млрд. грн. Доходы сводного бюджета составили 145,264 млрд. грн., кассовые расходы – 171,155 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,718 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,055 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,633 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 240,951 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют сводный бюджет Украины.