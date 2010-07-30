Банк «Финансы и кредит» сократил убыток в 3,5 раза

Банк «Финансы и кредит» (Киев) в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократил убыток в 3,5 раза – до 54,301 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 30 июля 2010 года.

Активы банка за отчетный период увеличились на 14% и на 1 июля 2010 года составили 22,202 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 8%, - до 18,028 млрд. грн., обязательства - на 16%, до 20,229 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 3% - до 1,973 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2009 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.