Украина планирует привлечь 3,9 млрд. долларов инвестиций и займов

Украина до конца текущего года планирует провести переговоры и подписать с международными финансовыми организациями (МФО) соглашения о системных займах и привлечении инвестиций на сумму 3,9 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА.

«Вообще в 2010 году есть возможность провести официальные переговоры и подписать международные договоры ориентировочно на 3,9 млрд. долл. Но это не значит, что все эти деньги уже в этом году поступят в Украину», - сказал А.МАКСЮТА.

В частности, он отметил, что в текущем году планируется получить системный заем на политику развития от Всемирного банка в размере 500 млн. долл. Также ожидается получить вторую часть займа на рекапитализацию банков в размере 350 млн. долл. от ВБ – первая часть в сумме 400 млн. долл. была получена ранее.

Замминистра отметил, что инвестиции от МФО планируется привлечь для реабилитации гидроэлектростанций – 60 млн. долл., строительство железных дорог – 500 млн., строительство воздушных линий электропередач – 175 млн., проекты энергоэффективности – 300 млн.