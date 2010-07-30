НБУ обеспокоен качеством статистических отчетов комбанков

Национальный банк Украины (НБУ) высказывает обеспокоенность качеством предоставляемых коммерческими банками статистических отчетов. Об этом говорится в письме НБУ (от 29 июля т.г.), направленном в адрес комбанков.

“Руководители отдельных банков не обеспечивают надлежащий контроль за представляемой отчетностью в Национальный банк Украины, о чем свидетельствуют многочисленные обращения банков к Службе банковского надзора с просьбами относительно замены файлов отчетности в связи ошибками и продления сроков их предоставления”, - говорится в письме.

НБУ напоминает об ответственности руководства банка за достоверность, полноту и своевременность предоставления отчетности и просит усилить контроль за ее составлением.