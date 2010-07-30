Кабмин утвердил новый состав Набсовета НАК «Надра Украины»

Кабинет министров Украины утвердил новый состав Наблюдательного совета НАК «Надра Украины».

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1560-р от 28 июля т.г.) опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, председателем Набсовета назначен заместитель министра охраны окружающей природной среды Дмитрий МОРМУЛЬ. Его заместителем назначен заместитель главы Минприроды Артем ВОЛОДИН.

В состав НС также вошли: председатель Государственной геологической службы Анатолий БЕЗУХ, заместитель министра промышленной политики Сергей БИЛЕНЬКИЙ, директор департамента Министерства топлива и энергетики Константин БОРОДИН, первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Евгений ИВАНОВ, заместитель министра топлива и энергетики Игорь КИРЮШИН, заместитель министра экономики Ирина КРЮЧКОВА, советник министра охраны окружающей природной среды Сергей РАДОВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, с 23 июля 2008 года председателем Набсовета НАК «Надра Украины» был первый заместитель министра охраны окружающей природной среды Иван ЧОРНОКУР. Его заместителем был заместитель главы Минприроды Дмитрий ГУРСКИЙ. В прошлый состав Набсовета также входили: Олег БУГАЙОВ - первый заместитель министра топлива и энергетики, Сергей ГАЛЮК - начальник отдела Минфина, Леонид ЕФИМЕНКО - заместитель министра юстиции, Евгений КАПИНУС - заместитель руководителя Главной службы социально-экономического развития - руководитель департамента собственности и инвестиций Секретариата Президента Украины, Ирина КРЮЧКОВА - заместитель министра экономики, Дмитрий МОРМУЛЬ - председатель Госгеолслужбы, Дмитрий ПАРФЕНЕНКО - заместитель председателя Фонда государственного имущества, Виталий ПЕТРУК - начальник Управления экспертизы и анализа развития техногенной, экологической, ядерной безопасности и природопользования Секретариата Кабинета министров Украины, Владимир СЕВЕРНЮК - заместитель министра промышленной политики.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2009 год НАК «Надра Украины» завершила с чистым убытком 34,999 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,267 млн. грн.