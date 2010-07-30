В июне произошло три дефолта по выпускам облигаций со спекулятивным кредитным рейтингом.

Как сообщили УНИАН в украинском рейтинговом агентстве "Кредит-Рейтинг", таковы результаты погашения в июне 2010 г. облигационных выпусков, имеющих кредитные рейтинги агентства.

Согласно информации "Кредит-Рейтинга", в июне наступили даты погашения 9 облигационных выпусков, находившихся в обращении и имевших кредитные рейтинги, общим объемом 0,5 млрд. грн. Выпуски включали 4 эмиссии целевых облигаций объемом 178 млн. грн., а также 5 эмиссий процентных облигаций. Из предъявленных к погашению выпусков своевременно не были погашены 2 эмиссии целевых облигаций объемом 118 млн. грн., одна эмиссия процентных облигаций объемом 10,9 млн. грн.

Кредитные рейтинги этих выпусков относились к спекулятивному уровню Национальной рейтинговой шкалы.

По информации кредитного агентства, среди долговых обязательств, по которым в июне объявлен дефолт, - облигации серии "А" ОАО "Сумыхимпром", а также жилищных комплексов в Днепропетровске и Крыму.