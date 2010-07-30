Закрытие межбанка: доллар - 7,8915/7,8935 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8915/7,8955, к 12:00 сузился спред 7,8922/7,8928. К закрытию торгов установились следующие ценовые уровни - 7,8915/7,8935 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8925.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613, к 12:00 цены понизились до 0,2607/0,2611. К закрытию цены не изменились - 0,2607/0,2611. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2749 (+0.1125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3066/1,3068, а к 14:00 ушли вниз - 1,3019/1,3021.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3140/10,3215, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2945/10,2985. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,2650/10,2710.