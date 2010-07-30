В Украине стали чаще использовать платежные карточки

В Украине сумма операций с использованием платежных карточек во втором квартале 2010 года, по сравнению с первым кварталом т.г., увеличилась на 13% - до 140,818 млрд. грн., количество операций – на 11%, до 169 млн. штук.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в том числе на 4,5% увеличилась общая сумма безналичных платежей – до 6,447 млрд. грн., получение наличных – на 13,5%, до 98,371 млрд. грн.

Количество эмитированных банками платежных карточек, по которым была осуществлена хотя бы одна расходная операция, за последние двенадцать месяцев сократилось с 28,834 млн. штук до 28,742 млн. штук.

Количество банкоматов во втором квартале увеличилось на 5% - до 29741 штук, терминалов – на 5%, до 107038 штук, количество импринтеров сократилось с 15020 до 13534 штук.