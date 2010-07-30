Эксперт: доллар остается под давлением

Доллар США остается под давлением из-за постепенного возврата интереса к риску на рынках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, «экономические отчеты из Штатов подтверждают слабость экономики, настрой Федеральной резервной системы говорит о том, что ставки нескоро пойдут на повышение, а комментарии официальных лиц подливают масла в огонь». Тем не менее сезон отчетности все же оказался очень неплохим для американских корпораций.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что результаты стресс-тестирования европейских банков оказались довольно неоднозначными. Из 91 банка, проходившего испытание, 7 провалились, причем пять из них оказались испанскими, один - немецким и один - греческим. В совокупности, недостача по ним составила всего лишь 3,5 млрд. евро, что гораздо ниже озвученных прогнозов. Регуляторы ЕС не преминули подчеркнуть, что условия тестирования были жестче, чем в США, и выразили уверенность в том, что банковская система Европы достаточно сильна для того, чтобы выстоять в новых испытаниях. Правительства соответствующих стран выступили с заверениями в том, что ими будут приняты меры по привлечению необходимого капитала.

Эксперт подчеркнул, что оптимистичные данные по потребительским настроениям в Еврозоне и продолжающееся ослабление доллара спровоцировали ралли евро почти к 3-месячным максимумам. Еще одним фактором поддержки единой валюты стал активный фиксинг, связанный с завершением месяца. Евро незначительно ослаб только к середине недели, после сообщений об неожиданном ужесточении стандартов кредитования европейскими банками во втором квартале, так как долговой кризис ограничил их возможности финансирования, притом что восстановление экономики спровоцировало подъем спроса на кредиты.

Как сообщил В.СТЕЛЬМАХ, очередная попытка пары евро/доллар пробить в пятницу отметку 1,3090 столкнулась с продажами со стороны азиатского инвестора, в результате чего цена вернулась ниже. Кроме того, в пятницу евро попал под давление из-за того, что трехмесячная ставка EURIBOR снизилась до 0,896 от предыдущей 0,899, что стало первым падением с 19 апреля этого года.

По прогнозам эксперта, сейчас стоит дождаться повторного тестирования зоны 1,3020/25. Прорыв наверх откроет дорогу для дальнейшего роста к 1,3040 и 1.3070. Если последняя граница будет преодолена, пара вновь поднимется к отметке 1,3100. В то же время, пара уже обновила минимум 1,2980, и, если она не сможет удержаться выше 1,2960, ее прорыв будет означать завершение восхождения и начало снижения в область 1,2731. На текущий момент цена находится в зоне 1,3014.