Кабмин уволил руководителей торгово-экономических миссий при посольствах

Кабинет Министров Украины уволил руководителей торгово-экономических миссий в составе посольств Украины в ряде стран.

Соответствующие распоряжения Кабмина размещены на правительственном портале.

В частности, уволены руководители миссий в составе посольств: в Итальянской Республике – Вадим САБЛУК; в Венгерской Республике – Иштван ЦАП; в Республике Сербия - Ирина ЖОРНЯК; в Азербайджанской Республике - Мирослав БЛАЩУК; в Королевстве Бельгия - Александр ГРОМОВ; в Литовской Республике – МАСНЕВ; в Аргентинской Республике - Юрий КРУТОВЕРЦЕВ; в Российской Федерации - Владимир ЗАРИЦКИЙ; в Федеративной Республике Бразилия - Михаил РУДЕНКО; в Республике Польша - Тарас ТОКАРСКИЙ; в Королевстве Нидерланды - Роман КУЦЕНКО и при Постоянном представительстве Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве - Вячеслав ЦЫМБАЛ.

Увольнения состоялись в соответствии с заявлениями бывших руководителей торгово-экономических миссий.

Как сообщал УНИАН, в апреле Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о ликвидации торгово-экономических миссий и образовании экономических отделов заграничных дипломатических учреждений.

В конце мая министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что в ближайшее время будет усилена экономическая составляющая дипломатических представительств.