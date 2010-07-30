Установлен фонд оплаты труда работников на 2010 год

Кабинет министров Украины установил фонд оплаты труда работников и расходы на содержание областных, Севастопольской городской, районных, районных в г. Севастополе государственных администраций на 2010 год.

Соответствующее правительственное постановление (от 28 июля 2010 г. №634) размещено на официальном сайте Кабмина.

Правительство также поручило Совету министров АР Крым, председателям областных, Севастопольской горгосадминистраций утвердить в двухнедельный срок фонд оплаты труда работников и расходы на содержание управлений, отделов и других структурных подразделений госадминистраций в пределах запланированных показателей.

Постановлением устанавливается фонд оплаты труда работников и расходы на содержание областных, Севастопольской городской госадминистраций на 2010 г. в сумме: 385,83 млн. грн. - на фонд оплаты труда и 663,501 млн. грн. - расходы на содержание. Также устанавливается фонд оплаты труда работников и расходы на содержание районных, районных в г. Севастополь госадминистраций на 2010 г. в таких размерах:

965,168 млн. грн. - на фонд оплаты труда и 1,457 млрд. грн. - расходы на содержание.