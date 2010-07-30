Эксперт: банки возвращаются к классической политике

В условиях стабильного рынка и роста доверия вкладчиков украинские банки возвращаются к классической ресурсной политике, то есть устанавливают более выгодные условия по долгосрочным депозитам.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Как следствие, сообщила она, на этой неделе ставки понижались незначительно, в основном, по вкладам в национальной валюте на короткие сроки привлечения. Так, средняя процентная ставка по вкладам в гривне упала по вкладам со сроком размещения 1 месяц – на 0,25 пункта, на 3-6 месяцев – на 0,12 пункта, на 12 месяцев – на 0,08 пункта. Средняя ставка по депозитам в долларах США снизилась на 0,12 пункта, процентные ставки по вкладам в евро остались на уровне прошлой недели.

По информации эксперта, процентные ставки по депозитам в гривне сейчас установились следующие: на срок 1 месяц – от 9 до 12,5% годовых; на 3 месяца – от 9,5 до 15,5%; на 6 месяцев – от 11,5 до 16,7%; на 12 месяцев – от 12,5 до 17,4%. Условия по вкладам в долларах США теперь следующие: на срок 1 месяц – от 3 до 7,25% годовых; на 3 месяца – от 3,5 до 8,75%; на 6 месяцев – от 4,5 до 9,75%; на 12 месяцев – от 5,5 до 10,25%. Ставки по депозитам в евровалюте находятся в таких пределах: по вкладам на 1 месяц – от 1 до 6% годовых; на 3 месяца – от 1,45 до 7,75% годовых; на 6 месяцев – от 1,7 до 8,5%; на 12 месяцев – от 1,95 до 9%.