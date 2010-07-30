Эксперт: снижение цен на золото является краткосрочным

Нынешняя стабильность на рынках США и Европы снизила поддержу цены на золото.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он подчеркнул, что стоимость золота в июле снизилась на 6,7% и продемонстрировала самое резкое месячное падение в 2010 году. При этом в мае и июне цены на золото выросли до рекордных максимумов на фоне опасений, связанных с кризисом суверенного долга в еврозоне и замедлением восстановления экономики. Драгоценные металлы иногда покупаются в качестве инструмента хеджирования от неопределенности или инфляции, так как считается, что они лучше сохраняют свою стоимость в периоды экономической нестабильности по сравнению с другими активами.

Как отметил В.СКИДАН, в середине этой недели золото обрело некоторую поддержку за счет покупателей, которые стремились приобрести его по более низкой цене после максимумов июля. Также наблюдались некоторые признаки физического спроса. Однако относительная стабильность цен на золото не указывает на новый восходящий тренд.

По мнению эксперта, в ближайшее время дополнительную поддержку золоту может оказать сокращение его производства в России в первом полугодии 2010 года. Причиной такого падения выпуска является более низкое содержание металла в руде. Поэтому текущее снижение цен на золото, скорее всего, имеет краткосрочный характер.